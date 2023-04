Nuovo affascinante trailer di Indiana Jones e il Quadrante del Destino

La STAR WARS Celebration di quest'anno ha preso il via in modo spettacolare a Londra, con le star e i filmmaker di Indiana Jones e il Quadrante del Destino che hanno sorpreso i fan con la presentazione del nuovo trailer e con uno sguardo esclusivo al film, oltre al nuovo poster internazionale. All’evento erano presenti gli attori Phoebe Waller-Bridge e Mads Mikkelsen, il regista e co-sceneggiatore James Mangold e la produttrice Kathleen Kennedy, con un messaggio della star Harrison Ford, e hanno svelato nuovi dettagli sull'attesissimo capitolo dell'iconico franchise. Il film, che sarà l'ultima avventura di Harrison Ford nei panni di Indiana Jones, sarà presentato in anteprima al Festival di Cannes il 18 maggio e arriverà il 28 giugno nelle sale italiane.