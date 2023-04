Arriva al cinema La Casa - Il Risveglio del Male

New Line Cinema e Renaissance Pictures riportano al cinema dal 20 Aprile 2023 l'iconico franchise horror, La Casa - Il Risveglio del Male, dello sceneggiatore e regista Lee Cronin ("Hole - L'abisso"). Il film è interpretato da Lily Sullivan ("I Met a Girl", "Pronti a Tutto"), Alyssa Sutherland ("The Mist", "Vikings"), Morgan Davies ("Storm Boy – Il Ragazzo che Sapeva Volare", "The End"), Gabrielle Echols ("Frammenti dal Passato - Reminiscence") e Nell Fisher ("Northspur").