Apple TV+ ha rilasciato il trailer italiano di High Desert

Apple TV+ ha rilasciato oggi via Cinefilos.it il trailer di High Desert, la nuova dark comedy in 8 episodi con Patricia Arquette, che è anche produttrice esecutiva, Matt Dillon, Christine Taylor, Weruche Opia, Brad Garrett, Bernadette Peters, Rupert Friend e Keir O'Donnell. Diretta dal vincitore dell'Emmy Jay Roach, creata da Nancy Fichman, Katie Ford e Jennifer Hoppe e con Ben Stiller come produttore esecutivo, la serie, composta da otto episodi della durata di mezz'ora ciascuno, farà il suo debutto su Apple TV+ il 17 maggio con i primi tre episodi, seguiti da nuovi episodi settimanali, ogni mercoledì.