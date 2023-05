Love Again con Celine Dion al cinema

Debutta solo al cinema, Love Again, diretto da Jim Strouse (L'incredibile Jessica James), una commedia romantica con Priyanka Chopra Jonas (The Matrix Resurrections, The White Tiger, Quantico), Sam Heughan (Outlander) e Celine Dion nel suo primo ruolo cinematografico. Nel film la celebre cantante canadese, vincitrice di tutti i più prestigiosi riconoscimenti musicali, interpreta inoltre alcuni suoi brani inediti. Love Again da giovedì 11 maggio, solo al cinema, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures.