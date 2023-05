Fidanzata in Affitto: trailer della nuova commedia con Jennifer Lawrence

Sony Pictures ha diffuso via Cinefilos.it il trailer italiano di Fidanzata in affitto, la nuova commedia interpretata da Jennifer Lawrence e diretta da Gene Stupnitsky (Good Boys - Quei cattivi ragazzi). Nel film oltre a Jennifer Lawrence anche Andrew Feldman (Guida turistica per innamorarsi), Laura Benanti (Gossip Girl), Natalie Morales (Amiche per la morte - Dead to Me) e Matthew Broderick (Manchester by the Sea). Fidanzata in affitto sarà solo al cinema dal 21 giugno, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures.