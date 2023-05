Da domani al cinema Spider-Man: Across the Spider-Verse

Spider-Man: Across the Spider-Verse, da domani giovedì 1 giugno solo al cinema. L'attesissimo film di animazione Sony Pictures e secondo capitolo della pellicola premiata con il premio Oscar Spider-Man: Un nuovo universo è diretto da Joaquim Dos Santos (La leggenda di Korra), Kemp Powers (Soul) e Justin K. Thompson (Star Wars: Clone Wars, Spider-Man: Un nuovo universo). Spider-Man: Across the Spider-Verse è prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures.