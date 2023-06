Intervista a Michele Rosiello

Lo abbiamo visto in Guida Astrologica per Cuori Infranti e adesso Michele Rosiello si prepara al suo prossimo ruolo importante. Sarà infatti trai protagonisti di Fanum , un mistery thriller ambientato a Tarquinia in cui una giovane archeologa esperta di civiltà etrusca e vicina a una scoperta epocale si trova coinvolta in una serie di omicidi diventandone la principale indiziata.

Le riprese sono attualmente in corso e Cinefilos.it ha avuto modo di intervistare Rosiello in relazione al suo nuovo progetto. "In Fanum interpreto il commissario Alessio Braschi, che è arrivato a Tarquina da poco tempo. Nel corso del film questo personaggio si svelerà caratterizzato da alcune ombre e ha anche una certa difficoltà ad ambientarsi col posto e con le persone, ma anche con il suo stesso vice. È un personaggio brusco, che inaspettatamente si ritrova ad affrontare questa serie di omicidi che avvengono qui, legati ai reperti etruschi. Piano piano si ritrova sempre più coinvolto in questo caso anche da un punto di vista personale, oltre che semplicemente come detective”.

"Possiamo definire Fanum un mistery, un crime, ma credo che il film abbia un'unicità che è quella di far ruotare tutto intorno alla storia degli Etruschi, che è una storia che tutti pensiamo di conoscere ma di cui in realtà sappiamo molto poco." - continua Rosiello parlando delle caratteristiche del film - Io stesso in questi giorni mi sento turista e sto scoprendo cose nuove e importantissime su questa civiltà. Fa parte della nostra storia ed è quel quid in più che arricchisce questo film di genere".

Trai protagonisti del film, oltre a Michele Rosiello, anche Valeria Solarino e Valeria Bilello.