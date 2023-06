Rebel Moon di Zack Snyder arriverà su Netflix

Netflix ha diffuso via Zack Snyder, creatore di cult movie quali 300, Watchmen, L’Uomo d’Acciaio, e pronto a tornare su Netflix dopo il grande successo del 2021 Army of the Dead. Rebel Moon è la nuova saga fantascientifica ideata da Snyder, e dopo una genesi durata anni vi mostriamo oggi il primo first look ufficiale composto da sedici splendide immagini. ha diffuso via Cinefilos.it le prime foto ufficiale di Rebel Moon. Torna uno dei registi più geniali e visionari del panorama cinematografico. Stiamo parlando di, creatore di cult movie quali 300, Watchmen, L’Uomo d’Acciaio, e pronto a tornare sudopo il grande successo del 2021 Army of the Dead.è la nuova saga fantascientifica ideata da Snyder, e dopo una genesi durata anni vi mostriamo oggi ilcomposto da sedici splendide immagini.

Il film è diviso in due parti e la prima è in arrivo il 22 dicembre solo su Netflix, mentre la seconda sarà disponibile prossimamente. Nel cast Sofia Boutella, Djimon Hounsou, Ed Skrein, Michiel Huisman, Doona Bae, Ray Fisher,insieme a Charlie Hunnam ed Anthony Hopkins come voce di 'Jimmy'. Insieme a loro Staz Nair, Fra Fee, Cleopatra Coleman, Stuart Martin, Ingvar Eggert Sigurðsson, Alfonso Herrera, Cary Elwes, Rhian Rees, E. Duffy, Jena Malone, Sky Yang, Charlotte Maggi e Corey Stoll. Rebel Moon, diretto da Zack Snyder, scritto dallo stesso Snyder con Kurt Johnstad e Shay Hatten, e prodotto da Deborah Snyder, Eric Newman, Zack Snyder e Wesley Coller, sarà disponibile solo su Netflix dal 22 dicembre.



La trama