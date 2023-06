Arriva in esclusiva su Sky il film d’animazione ROCK DOG 3

Arriva in esclusiva su Sky il film d’animazione Sky Orginal ROCK DOG 3 , terzo capitolo delle avventure del mastino tibetano amante della musica Bodi, personaggio basato sul romanzo grafico cinese Tibetan Rock Dog, da mercoledì 14 giugno alle 21.15 su Sky Cinema Collection – 100% Animation – preceduto, dalle 18.05, dai primi due capitoli, ROCK DOG e ROCK DOG 2, in streaming solo su NOW e disponibile on demand.

La pellicola fa parte di SKY CINEMA COLLECTION - 100% ANIMATION, che da sabato 10 a domenica 18 giugno trasformerà Sky Cinema Collection (canale 303) nella casa dell’animazione per tutta la famiglia, con oltre 70 titoli che includono grandi blockbuster, piccoli gioielli tutti da scoprire.

Oltre a ROCK DOG 3 e i primi due capitoli ROCK DOG e ROCK DOG 2, anche quest’ultimo targato Sky Original, fanno parte della collezione il film d’animazione DC LEAGUE OF SUPER-PETS, cinecomic d’animazione che vede protagonista il cane di Superman, Krypto, l’animazione targata Sky Original tratta dal romanzo di Terry Pratchett IL PRODIGIOSO MAURICE e quella ambientata nel Medioevo PIL’S ADVENTURES - UN REGNO DA SALVARE, anch’essa un film Sky Original.

La trama

Dopo aver girato il mondo, Bodi si prende una pausa e torna al suo villaggio, dove ora pecore e lupi vivono in armonia. Quando scopre che il gruppo femminile K-9 non sa chi sia la leggenda del rock Angus Scattergood, sente il dovere di partecipare al concorso musicale "Batti il mio ritmo” per ispirare una nuova generazione di rock star. Ma, dopo essersi unito allo spettacolo, Bodi si rende presto conto di aver fatto il passo più lungo della gamba, ritrovandosi a essere da un giorno all’altro una celebrità della tv.

L'animazione su SKY

Per quanto riguarda le animazioni targate Illumination, sono da non perdere i primi due capitoli campioni d’incassi CATTIVISSIMO ME e CATTIVISSIMO ME 2 sulle avventure del perfido Gru, e i due spin-off di successo MINIONS e MINIONS 2, che vedono protagonisti i suoi buffi aiutanti gialli.

Spazio anche alle animazioni della DreamWorks, tra cui citiamo: la trilogia che segue le vicende del simpatico e goloso panda Po, KUNG FU PANDA, KUNG FU PANDA 2 e KUNG FU PANDA 3; la trilogia d’animazione diventata un classico che vede protagonisti Alex il leone, Marty la zebra, Melman la giraffa e Gloria l’ippopotamo, MADAGASCAR, MADAGASCAR 2 e MADAGASCAR 3: RICERCATI IN EUROPA; il gangster movie TROPPO CATTIVI sulle strampalate avventure di Mr. Wolf e la sua banda e il kolossal d’animazione IL PRINCIPE D’EGITTO. E, in attesa dell’uscita sala del nuovo film della DreamWorks RUBY GILLMAN - LA RAGAZZA CON I TENTACOLI del 5 luglio, il weekend del 17 e 18 giugno il canale propone una doppia maratona con i titoli citati e in aggiunta GIÙ PER IL TUBO, LA GANG DEL BOSCO, Z LA FORMICA e DRAGON TRAINER.

Non mancano, infine, i primi due capitoli del blockbuster da brivido per tutta la famiglia, HOTEL TRANSYLVANIA e HOTEL TRANSYLVANIA 2, e le pirotecniche avventure dell’eccentrico Flint in PIOVONO POLPETTE e PIOVONO POLPETTE 2 – LA RIVINCITA DEGLI AVANZI.