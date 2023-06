Babylon sarà disponibile partire dal 21 luglio su Paramount+

Dopo il debutto negli Stati Uniti e in Canada, Babylon, la scintillante storia del glamour e degli eccessi di Hollywood, sarà disponibile partire dal 21 luglio su Paramount+ in Italia. L'epopea cinematografica arriverà inoltre sul servizio di streaming nel Regno Unito, in Australia, Germania, Svizzera, Austria, America Latina, Brasile oltre che in Corea del Sud nel corso dell'anno.