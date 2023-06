Polite Society – Operazione Matrimonio, clip della nuova commedia

Polite Society – Operazione Matrimonio è una stravagante e originale action comedy british diretta da Nida Manzoor e prodotta da Working Title in collaborazione con Parkville Pictures. Il film è un divertente mix tra le scene d’azione e il rapporto tra due sorelle che affrontano aspettative culturali e familiari nella Londra della comunità pakistana. Protagonista è Priya Kansara, rising star inglese già vista in Bridgerton e Half Bad e qui nel ruolo di Ria, una adolescente ribelle che sogna di diventare una famosa stuntwoman e che farebbe di tutto pur di salvare la sorella da un matrimonio che non deve essere celebrato. Ritu Arya, attrice britannica tra le interpreti di The Umbrella Academy e Red Notice, ricopre invece il ruolo della sorella maggiore Lena.

Polite Society – Operazione Matrimonio è diretto da Nida Manzoor, sceneggiatrice e regista televisiva, conosciuta soprattutto per l’acclamata sitcom inglese We are lady parts, qui al suo esordio cinematografico. “La cosa che mi piace di più nel fare film e televisione è l’opportunità di portare comunità marginalizzate all’interno dei generi mainstream – azione, fantascienza, commedia – dichiara la regista – e occupare spazi di narrazione nei quali siamo spesso invisibili. Inoltre volevo fare un film su due sorelle che raccontasse l’amore tra sorelle perché non credo che si veda in molti film. E’ un rapporto molto intimo e affettuoso ma quando si litiga con i propri fratelli e/o sorelle, il conflitto può essere davvero brutale.”

La trama del film

Ria Khan, una studentessa ribelle e aspirante artista marziale, sogna di diventare una stuntwoman famosa in tutto il mondo. Quando la sorella maggiore Lena rinuncia ai suoi sogni abbandonando l’accademia d’arte e fidanzandosi, il mondo di Ria viene sconvolto. Crede di dover salvare la sorella dalle catene del matrimonio nell’unica maniera che conosce. Avvalendosi dell’aiuto delle sue amiche tenta quindi di portare a termine un ambiziosissimo piano anti-matrimonio in nome della libertà e della sorellanza.