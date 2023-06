Come apprendiamo da Cinefilos.it arriva in prima tv su Sky NOPE , nuova pellicola scritta e diretta dal premio Oscar Jordan Peele , che torna con una nuova, epica esperienza thriller, da mercoledì 21 giugno alle 21.15 su Sky Cinema Uno (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Sci-Fi), in streaming su NOW e disponibile on demand . Il film sarà disponibile anche in 4K su Sky Cinema 4K (21 giugno, ore 21.15) e on demand.

Il film riunisce Peele con il premio Oscar Daniel Kaluuya, dopo Scappa – Get Out, a cui si aggiungono Keke Palmer e il candidato all'Oscar Steven Yeun nei panni dei residenti di una valle solitaria dell'entroterra della California, testimoni di una scoperta inquietante e agghiacciante. Con loro nel cast anche Michael Wincott, Brandon Perea e il premio Emmy Keith David.

La trama

Dopo la scioccante morte del padre, l'addestratore di animali di Hollywood OJ (Daniel Kaluuya) e la sorella Emerald (Keke Palmer) iniziano a osservare fenomeni inspiegabili nel loro vasto ranch della California meridionale. Ciò li conduce in una spirale ossessiva mentre pianificano numerosi tentativi per filmare il mistero. Insieme all'ex bambino prodigio (Steve Yeun) ora direttore di circo in un parco a tema per famiglie vicino al ranch dei fratelli, gli sforzi della coppia per inseguire e riprendere lo spettacolo portano con sè conseguenze terrificanti e un orrore inimmaginabile.

E in occasione della prima visione di NOPE, da lunedì 19 a domenica 25 giugno arriva Sky Cinema Sci-Fi, un canale dedicato al genere letterario e cinematografico che ha contribuito a ridefinire il nostro immaginario culturale e che ci ha aiutati a sognare il futuro, con oltre 40 titoli in programmazione.

Tra questi anche DEEP IMPACT con Morgan Freeman, Robert Duvall, Téa Leoni, Elijah Wood, e Vanessa Redgrave,MOONFALL, diretto da Roland Emmerich e interpretato da Halle Berry e Patrick Wilson, MARS ATTACKS!, omaggio al cinema di fantascienza anni ‘50 di Tim Burton che dirige un super cast capitanato da Jack Nicholson e Glenn Close; i tre capitoli della saga “galattica” in cui Will Smith e Tommy Lee Jones sono una coppia agenti supersegreti che sorveglia gli alieni che vivono sulla Terra e la proteggono dalle minacce, MEN IN BLACK, MIIB - MEN IN BLACK II e MEN IN BLACK 3; e lo spettacolare EDGE OF TOMORROW – SENZA DOMANI con Tom Cruise.

Inoltre, le pellicole tratte dai geniali scritti di fantascienza dello scrittore Philip K. Dick: MINORITY REPORT diretto da Steven Spielberg e interpretato da Tom Cruise; PAYCHECK di John Woo con Ben Affleck e Uma Thurman; e il cult di fantascienza di Ridley Scott con Harrison Ford e Rutger Hauer BLADE RUNNER.

E ancora: Harrison Ford in ENDER’S GAME, PASSENGERS, con Jennifer Lawrence e Chris Pratt, ELYSIUM, con Matt Damon e Jodie Foster, e il blockbuster di Luc Besson VALERIAN E LA CITTÀ DEI MILLE PIANETI con Cara Delevingne e Dane DeHaan.

