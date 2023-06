Reyson Grumelli, un attore alla ribalta: "Il volere è potere"

Reyson Grumelli, romano, è tra i protagonisti di “Nonna ci produce un film” esordio nel lungometraggio di Walter Garibaldi che sarà rilasciato in Italia a partire da settembre e si appresta a tornare sul set con una doppietta: a fine Giugno ne “La stanza del tempo sospeso” di Olga Merli e Andrea Giancarli e a inizi novembre con il thriller “Un posto sicuro” per la doppia regia di Luca Tartaglia, acclamato regista di videoclip ( da Marco Mengoni ad Emma Marrone) e Walter Garibaldi. Ha debuttato realmente da protagonista a soli 16 anni in una telenovela spagnola “Dalia de las Hadas”, apparsa anche qui in Italia su un canale Mediaset. Inoltre, è stato testimone world wide di Ferragamo per ben due anni consecutivi e ora l’esordio nel cinema.

Reyson un periodo davvero d’oro...

“Non riesco ancora a crederci, alla fine l’impegno paga, studio recitazione da quando ho 15 anni, ora ne ho 22 e ancora frequento corsi e seminari, sono davvero dell’idea che volere sia potere”.

Quali sono alcune delle tue abilità più preziose come attore?

“Penso di avere buone capacità di memorizzazione e abilità interpersonali che mi aiutano a imparare rapidamente le battute e a lavorare senza problemi con i membri del cast e della troupe”.

Credi che il talento e la formazione siano importanti per un attore?

“Credo che siano entrambi importanti, ma penso che possa essere vantaggioso dedicare più tempo alla formazione rispetto al talento grezzo perché è un ottimo modo per migliorare e continuare ad apprendere nuove tecniche che possono aprirti a più progetti”.

C’è molta attesa per l’uscita di “Nonna ci produce un film” una sorta di fiaba moderna che vede il ritorno al cinema di alcune figure iconiche come Gabriella Giorgelli, Cristina Moglia e Michela Miti, sei soddisfatto di averne preso parte?

“Tantissimo, sul set siamo stati più di 22 attori tra giovani e meno giovani, ho avuto modo di visionarlo in anteprima ed è certamente una commedia d’autore, estremamente delicata ma anche molto divertente, la storia ha tanti colpi di scena e l’affiatamento che c’era tra di noi si percepisce anche sullo schermo, mi aspetto davvero molto da questa pellicola così strana ed originale”.

Quali ricordi conservi delle tue esperienze da modello?

“L’adrenalina del pre-sfilata, le ansie e le agitazioni unite alla grande concentrazione prima di quei pochi secondi in passerella ed ovviamente la grande soddisfazione e il sollievo quando si è terminato il tutto”.

A chi devi dire grazie?

“Sarà banale ma a mia mamma certamente, ho una mamma straordinaria che mi ha sempre supportato in qualunque mia decisione, l’importante era che mi preparassi, così per la recitazione tanto per la musica, altro mio sogno che forse avrà prossimamente uno sbocco davvero interessante”.

Intanto però hai scaldato i motori e l’ugola con il singolo portante proprio di “Nonna ci produce un film” scrivendo e cantando il brano “Storie Stupide” su musica di Massimo Calabrese e Marco Lecci.

“Walter il regista mi conosce da tempo ed è venuto anche ad alcuni miei concerti, lui mi ha chiesto di scrivere di getto qualcosa, una volta che avevo terminato di leggere la sua sceneggiatura e questo testo è così piaciuto che mi sono ritrovato ad interpretare l’unico brano cantato del film. Non lo considero il mio primo singolo ufficiale ma un semplice divertimento, però piace tanto dunque ne rimango orgoglioso e felice”.

Vieni e si nota da sport agonistici, dove c'è molta attenzione, resistenza, concentrazione e disciplina. Il binomio attore di bell’aspetto e in forma, uguale riconosciute capacità recitative, è dunque possibile?

“È una combinazione di cose. La disciplina sportiva è sicuramente una parte importante di me. Condividiamo tutti una spinta verso la piena espressione, quindi penso che per qualsiasi motivo, sia nella nostra linea di famiglia; è nel nostro DNA e poi alla fine basta organizzarsi, allenare corpo e mente non è un’impresa titanica, anzi viene facilmente da sé”.