Dal 3 Luglio in prima tv su SKY e NOW arriva Black Adam

Dwayne Johnson è il protagonista dell’action Black Adam, il primo lungometraggio che esplora la storia del Supereroe DC di Kahndaq, dotato di poteri divini e liberato dopo cinquemila anni di prigionia, in prima tv lunedì 3 luglio alle 21.15 su Sky Cinema Uno (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Action) e in streaming su NOW. Su Sky il film sarà disponibile on demand, anche in 4K.