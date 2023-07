La stanza delle Meraviglie: trailer del film al cinema dal 12 Luglio

Notorious Picture ha diffuso via Cinefilos.it il trailer del film La stanza delle Meraviglie. Torna al cinema con la regista Liza Azuelos, che in questo film come in alcuni dei suoi precedenti racconta del rapporto genitori-figli, della difficoltà di essere madre e delle prove che la vita ci porta ad affrontare. Il film distribuito da Notorious Pictures sarà nelle sale da giovedì 12 luglio, nel ruolo della madre la bravissima Alexandra Lamy, Muriel Robin e Xavier Lacaille.