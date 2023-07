La Casa dei Fantasmi: nuovo trailer del fantasy in arrivo al cinema!

Disney ha diffuso via Cinefilos.it il nuovo trailer de La Casa dei Fantasmi, la divertente avventura da brividi ispirata alla classica attrazione del parco a tema, arriverà il 23 agosto nelle sale italiane. La Casa dei Fantasmi racconta di una donna e di suo figlio che si rivolgono a un variegato gruppo di cosiddetti esperti spirituali per aiutarli a liberare la loro casa da intrusi soprannaturali. Il film sarà presentato in anteprima italiana a #Giffoni53 il 27 luglio.