Come apprendiamo da Cinefilos.it arriva in prima tv su Sky The Plane, adrenalinico film d'azione con protagonista Gerard Butler nei panni di un comandante di volo che deve effettuare un atterraggio di emergenza in uno dei luoghi più pericolosi della Terra, lunedì 17 luglio alle 21.15 su Sky Cinema Uno (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Collection - Gerard Butler Mania), in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand, anche in 4K.