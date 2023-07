Barbie in cima al box office Italia con 1 milione di spettatori

Miglior weekend di apertura per un film nel 2023

Il sesto miglior weekend di apertura di sempre per un film distribuito da Warner Bros. Pictures

Il quarto miglior weekend di apertura dall’inizio della pandemia

Miglior weekend di apertura per un film uscito a luglio dall’inizio della pandemia

Il quarto miglior weekend di apertura di sempre per un film uscito nel mese di luglio

Miglior weekend di apertura per un film diretto da una regista

Miglior weekend di apertura per un film diretto da Greta Gerwig

Miglior weekend di apertura per un film con Margot Robbie

Miglior weekend di apertura per un film con Ryan Gosling

Diretto da Greta Gerwig, il film ha debuttato il 20 luglio 2023 in oltre 600 schermi cinematografici della penisola, con spettacoli esauriti e fan in fila per essere tra i primi a vedere il film.

Alessandro Araimo, General Manager Italy & Iberia di Warner Bros. Discovery, ha dichiarato: "Sulla scia del successo di critica e della grande aspettativa del pubblico, 'Barbie' si è rivelato non solo il film più atteso dell’estate ma un vero e proprio successo al box office. Siamo entusiasti che il film abbia portato nel solo primo weekend un milione di spettatori nelle sale italiane e che sia diventato un vero e proprio fenomeno di costume, l’argomento di cui milioni di persone parlano e che domina anche su tutti gli altri media del Paese. Un risultato reso eccezionale anche grazie anche all’incredibile sforzo che l’azienda ha compiuto a livello locale, con ogni dipartimento coinvolto per amplificare un’operazione davvero straordinaria da parte del gruppo. La visione di Greta Gerwig è evidente in ogni fotogramma tinto di rosa e ci congratuliamo con lei, Margot Robbie, Ryan Gosling, i nostri partner della Mattel e tutti coloro che hanno partecipato al film per aver regalato uno dei miglior weekend di sempre agli spettatori italiani e di tutto il mondo".