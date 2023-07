Detective Marlowe: trailer del nuovo film con Liam Neeson

SKY ha diffuso via Cinefilos.it il trailer italiano del film Sky Original Detective Marlowe , pellicola con protagonista Liam Neeson – questo è il suo centesimo film – diretto dal Premio Oscar Neil Jordan , che in Italia dal 28 agosto sarà in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW .

In questo thriller poliziesco neo-noir, Neeson veste i panni dell’iconico detective nato dalla penna di Raymond Chandler, Phillip Marlowe, assieme a un cast stellare con attori del calibro di Diane Kruger (Clare Cavendish), Jessica Lange (Dorothy Quincannon), Adewale Akinnuoye-Agbaje (Cedric), e con Danny Huston (Floyd Hanson) e Alan Cumming (Lou Hendricks). La sceneggiatura è del Premio Oscar® William Monahan ed è basata sul romanzo di John Banville La bionda dagli occhi neri: Un'indagine di Philip Marlowe, vincitore del Premio Booker.

La trama

È il 1939. A Los Angeles, il detective privato Philip Marlowe (Liam Neeson) è irrequieto e solo come sempre e gli affari vanno un po’ a rilento. Quand’ecco che arriva una nuova cliente: giovane, bella e ben vestita, Clare Cavendish (Diane Kruger) è la figlia dell'attrice di Hollywood e icona del cinema Dorothy Quincannon (Jessica Lange) e vuole che Marlowe trovi il suo ex amante, un piccolo spacciatore e dongiovanni di nome Nico Peterson. L'indagine di Marlowe lo porta al Corbata Club, punto di riferimento esclusivo e covo di iniquità per i ricchi e potenti di Los Angeles, gestito da Floyd Hanson (Danny Huston), apparentemente cittadino modello, ma custode dello squallido mondo sotterraneo che si nasconde all’interno.

Si diffonde la storia della "morte accidentale" di Nico, ma Marlowe è tutt'altro che convinto. Emerge che la morte è stata inscenata - Nico è ancora vivo - e presto Marlowe si ritrova non solo sotto l’incantesimo della seducente Ms Cavendish, ma anche alle prese con il ventre scandaloso del fiorente business cinematografico di Hollywood, assieme ai membri di una delle famiglie più ricche di Bay City, sviluppando al contempo un singolare apprezzamento per quanto sono disposti a fare per proteggere la loro fortuna..