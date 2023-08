FAST X arriva in home video

Dopo aver portato la saga oltre i 7 miliardi al box office mondiale, il successo dell’estate FAST X arriva in DVD, BLU-RAY, 4K UHD e STEELBOOK 4K UHD dal 24 agosto 2023 distribuito da Universal Pictures Home Entertainment e dal 10 agosto sulle principali piattaforme digitali. Lo “spettacolo ad alta energia”(Austin Chronicle) ora include oltre un’ora di contenuti speciali esclusivi compresi un reel di gag, Fast Breaks: analisi delle scene con il regista Louis Leterrier, due video musicali dalla Colonna sonora originale, e tanti altri video dietro le quinte dal set del film, dalle strade di Los Angeles fino al Colosseo di Roma. Colleziona tutta la saga, aggiungendo FAST X alla tua libreria o acquista la collezione completa della saga con i 10 film di Fast & Furious.



Le edizioni italiane di DVD, BLU-RAY, 4K UHD e STEELBOOK 4K UHD avranno una creatività esclusiva per il territorio italiano che non sarà utilizzata da nessun altro territorio e che mostrerà Roma sullo sfonda della copertina.



Con un cast di stelle internazionali, scene d’azione spettacolari e brividi ad alto numero di ottani, FAST X presenta Vin Diesel (The Fast and the Furious), Michelle Rodriguez (The Fast and the Furious), Tyrese Gibson (2 Fast 2 Furious), Chris ‘Ludacris’ Bridges (2 Fast 2 Furious), John Cena (F9: The Fast Saga), Nathalie Emmanuel (Furious 7), Jordana Brewster (The Fast and the Furious), Sung Kang (The Fast and the Furious: Tokyo Drift), Scott Eastwood, Daniela Melchior, Alan Ritchson, con Helen Mirren (The Fate of the Furious), con Brie Larson (Captain Marvel), con Rita Moreno e Jason Statham (Furious 7) e Jason Momoa (Aquaman) e Charlize Theron (The Fate of the Furious) e una serie di cameo a sorpresa dai precedent episodi della saga.