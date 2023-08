Amber Heard torna al cinema con il thriller In The Fire

RS Productions in collaborazione con Mirari Vos annunciano via Cinefilos.it l'uscita nei cinema italiani dal prossimo 14 settembre di In The Fire , svelandone il trailer ufficiali. In The Fire è un thriller supernatural in costume prodotto da Iervolino & Lady Bacardi Entertainment in collaborazione con Paradox Studios e Angel Oak Films , diretto da Conor Allyn e con Amber Heard , Eduardo Noriega, Lorenzo McGovern Zaini e Luca Calvani .

Dopo la calorosa accoglienza del pubblico al Taormina Film Fest lo scorso giugno, dove è stato presentato in anteprima mondiale alla presenza del regista e del cast, arriva finalmente nelle sale l’opera cinematografica che segna il ritorno sul grande schermo di Amber Heard.

Nel film Amber Heard è Grace, una psichiatra americana chiamata a risolvere il caso di un bambino disturbato e forse posseduto sul finire del 1800 in Colombia quando la psicanalisi non era ancora considerata una scienza – specie se praticata da una donna - ma tutti preferivano credere nella superstizione e nel maligno. Durante il viaggio la donna verrà messa alla prova non solo come medico ma anche come persona, e nella lotta tra scienza e fede dovrà trovare il modo per salvare il bambino e la sua famiglia, ma anche sè stessa.

La trama del film

Una psichiatra americana vedova e senza figli (Heard) viene chiamata in una ricca fattoria in Colombia, a risolvere il caso di un bambino disturbato (McGovern Zaini). A contattarla era stata la madre del piccolo preoccupata anche dalle sempre più insistenti accuse da parte del prete locale e dai contadini - tormentati da misteriosi eventi avversi - che il piccolo fosse il diavolo. Quando la dottoressa arriva scopre che la madre del ragazzino è morta e che il padre stesso (Noriega) ha iniziato a credere alla possibile possessione del bambino. Mentre la donna tenta una psicoanalisi del giovanissimo paziente, gli eventi nefasti si intensificano e la sua "cura" diventa una corsa per salvare il piccolo dalla furia dei concittadini... e forse anche da sé stesso, quando ella stessa inizia a temere che quel che sta succedendo nella "hacienda" abbia a che fare con qualcosa di orribile e soprannaturale.