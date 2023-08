Arriva in digitale il film The Flash

Come apprendiamo da Cinefilos.it Warner Bros. Pictures ha diffuso in digitale il film The Flash , diretto da Andy Muschietti (i film di “IT”, "La Madre") e interpretato da Ezra Miller , che torna nei panni di Barry Allen nel primo stand alone cinematografico del Supereroe DC.

In The Flash i mondi si incontreranno quando Barry userà i suoi superpoteri per viaggiare indietro nel tempo e cambiare gli eventi del passato. Ma quando il tentativo di salvare la sua famiglia altera inavvertitamente il futuro, Barry rimane intrappolato in una realtà in cui il generale Zod è tornato, minacciando distruzione, e senza alcun Supereroe a cui rivolgersi. L’unica speranza per Barry è riuscire a far uscire dalla pensione un Batman decisamente diverso per salvare un kryptoniano imprigionato.... malgrado non sia più colui che sta cercando. In definitiva, per salvare il mondo in cui si trova e tornare al futuro che conosce, l'unica speranza per Barry è ‘correre per la sua vita’. Ma questo estremo sacrificio sarà sufficiente per resettare l'universo?

Fanno parte del cast di The Flash anche l'astro nascente Sasha Calle, Michael Shannon (“Bullet Train”, “Batman v Superman: Dawn of Justice”), Ron Livingston (“Loudermilk”, “L’evocazione - The Conjuring”), Maribel Verdú ("Elite", "Y tu mamá también – Anche tua madre"), Kiersey Clemons ("Zack Snyder's Justice League", “Sweetheart”), Antje Traue (“King of Ravens”, “L’uomo d’acciaio”) e Michael Keaton (“Spider-Man: Homecoming", "Batman").

The Flash è prodotto da Barbara Muschietti (i film “IT”, “La Madre”) e Michael Disco ("Rampage – Furia Animale", "San Andreas"). La sceneggiatura è di Christina Hodson ("Birds of Prey", “Bumblebee”), con una screen story di John Francis Daley e Jonathan Goldstein (“Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri”, “Spider-Man: Homecoming”) e Joby Harold (“Transformers: Il risveglio", "Army of the Dead"), basato sui personaggi dell’Universo DC. I produttori esecutivi sono Toby Emmerich, Walter Hamada, Galen Vaisman e Marianne Jenkins.