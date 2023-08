Arriva su SKY M3gan, il thriller sull’intelligenza artificiale

Come apprnediamo da Cinefilos.it arriva in prima tv su Sky, M3GAN è un thriller sull’intelligenza artificiale di Universal Pictures e Blumhouse Productions, prodotto da Jason Blum e James Wan, il regista dietro ai franchiseSaw, Insidious e The Conjuring. La pellicola sarà in prima tv da lunedì 14 agosto alle 21.15 su Sky Cinema Uno (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Suspense), in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand, anche in 4K.