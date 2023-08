The Equalizer 3 - Senza Tregua dal 30 Agosto al cinema!

The Equalizer 3 - Senza Tregua è il nuovo thriller d’azione di Sony Pictures diretto da Antoine Fuqua con Denzel Washington. L’attore premio Oscar torna a interpretare l’ex agente governativo Robert McCall nell’ultimo capitolo della saga dell'inflessibile giustiziere. The Equalizer 3 - Senza Tregua è una produzione anche italiana, di Sony Pictures insieme a Eagle Pictures, ambientato e girato interamente in Italia, sulla Costiera Amalfitana e a Roma, negli Studi di Cinecittà.