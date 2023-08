Liam Neeson protagonista di Detective Marlowe

Come apprendiamo da Cinefilos.it arriva in esclusiva su Sky Cinema e NOW il film targato Sky Original Detective Marlowe, con protagonista Liam Neeson e diretto dal Premio Oscar Neil Jordan, dal 28 agosto alle 21.15 su Sky Cinema Uno (e alle 21.45 su Sky Cinema Collection – Liam Neeson Mania) e in streaming su NOW. Su Sky il film sarà disponibile on demand, anche in 4K.