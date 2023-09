The Burial - Il caso O’Keefe su Prime Video dal 13 ottobre

Debutterà a partire dal 13 ottobre su Prime Video The Burial - Il caso O’Keefe , il film diretto Maggie Betts e ispirato ad una storia vera. La pellicola scritta da Doug Wright e Maggie Betts è basata sull’articolo del The New Yorker scritto da Jonathan Harr. Protagonisti Tommy Lee Jones, Jamie Foxx, Jurnee Smollett, Mamoudou Athie, Pamela Reed, con Bill Camp e Alan Ruck .

La trama di The Burial - Il caso O’Keefe

Quando un accordo per stretta di mano va storto, il proprietario di un’impresa di pompe funebri Jeremiah O’Keefe (il premio Oscar Tommy Lee Jones) ingaggia il carismatico e persuasivo avvocato Willie E. Gary (il premio Oscar Jamie Foxx) per salvare l’azienda di famiglia. Gli animi si infiammano e si ride man a mano che il legame fra l’improbabile coppia si rafforza, mentre i due denunciano la corruzione aziendale e l’ingiustizia razziale in questa storia trionfante e ispiratrice.

