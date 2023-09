Arriva in prima tv su Sky Cinema e NOW SCREAM VI

Dopo il successo al box office, arriva su Sky SCREAM VI, ultimo avvincente capitolo della saga horror che ha reso famosa in tutto il mondo la spaventosa maschera di Ghostface, in prima tv da sabato 9 settembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand, anche in 4K.