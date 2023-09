Talk To Me: clip dal nuovo horror in arrivo al cinema!

Cinefilos.it ha svelato la prima clip di Talk To Me, l'atteso film horror Talk To Me, targato A24 e in arrivo in Italia il 28 settembre con Midnight Factory, sta facendo sempre più parlare di sé. Nella clip si vede Mia, la protagonista, entrare per la prima volta in contatto con gli spiriti. A una festa viene messa di fronte all’inquietante mano imbalsamata, la stringe e pronuncia la fatidica formula “Parla con me”, lasciando il suo corpo preda di una presenza estranea. Ma siamo solo all’inizio della terrificante storia. Nei Paesi in cui è già stato distribuito nelle settimane passate, il film ha incassato al botteghino una cifra sorprendente per un horror indipendente: oltre 65 milioni di dollari. Una performance sorprendente che, unita alla qualità riconosciuta del film, ha spinto lo studio a mettere già in lavorazione un sequel.

Dai produttori di Babadook, Talk to Me vede tra i protagonisti anche la star internazionale de Il Signore degli Anelli Miranda Otto e segna il debutto alla regia dell’emergente duo australiano composto dai gemelli Danny e Michael Philippou, noto tra i più giovani per il controverso canale YouTube RackaRacka, che ha già generato oltre 1 miliardo di visualizzazioni.

Talk To Me è una discesa all’inferno che ha inizio quando un gruppo di giovani ragazzi – interpretati da Sophie Wilde (Bird), Alexandra Jensen (Beat), Joe Bird (Rabbit), Otis Dhanji (Aquaman) – si imbattono in una serie di video virali che ritraggono gli effetti sconvolgenti di un gioco al limite del soprannaturale: una seduta spiritica in cui il soggetto entra in contatto con gli spiriti dell'aldilà attraverso una mano imbalsamata che funge da portale tra i due mondi. In cerca di una distrazione nell’anniversario della morte di sua madre, l’adolescente Mia (Sophie Wilde) e il suo gruppo di amici decidono di cimentarsi in questa prova di coraggio, seguendo il rituale. Presto però la situazione sfugge di mano: in un pericoloso gioco al rilancio, accettando a turno di sfidarsi ad aprire il varco che collega vivi e morti, finiscono per superare i 90 secondi di durata massima di evocazione degli spiriti infrangendo la regola principale del rituale. I giovani amici vivranno un’esperienza sconvolgente che condurrà lo spettatore in uno stato di terrore mai provato prima.

Certificato Fresh 95% su Rotten Tomatoes e dopo il grande successo raccolto nella prima settimana d’uscita negli Stati Uniti (secondo miglior debutto horror dopo Hereditary nella storia di A24, la nota casa di produzione e distribuzione che ha trionfato agli Oscar 2023 con Everything Everywhere All at Once e The Whale, e ha lanciato alcuni fra gli horror più iconici degli ultimi anni, tra cui X – A Sexy Horror Story e Pearl),Talk To Me uscirà nelle sale italiane il 28 settembre grazie a Midnight Factory, etichetta horror di Plaion Pictures.

La trama di Talk to Me

Un gruppo di giovani amici scopre come evocare i demoni facendo uso di un’antica mano imbalsamata, finché uno di loro si spinge troppo oltre aprendo irrimediabilmente le porte al mondo degli spiriti. Perseguitato così da visioni soprannaturali, il gruppo si trova inconsapevolmente al centro di una possessione devastante che porterà a porsi una domanda importante: meglio fidarsi dei vivi o dei morti?