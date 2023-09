Prime Video svela il trailer ufficiale del nuovo film di fantascienza Awareness

Prime Video ha svelato via Cinefilos.it il trailer ufficiale dell’attessissimo film di fantascienza Original spagnolo Awareness, diretto da Daniel Benmayor (Xtremo, Tracers, Bruc) e interpretato da Carlos Scholz (Toy Boy, Feria - La luce più scura), Pedro Alonso (La casa di carta, El ministerio del tiempo), María Pedraza (Toy Boy, Élite), Óscar Jaenada (Operación Marea Negra, Hernán) e Lela Loren (American Gods, Altered Carbon). Awareness sarà presentato al Sitges Film Festival e sarà disponible su Prime Video dall’11 ottobre in oltre 240 Paesi e territori nel mondo. Awareness è l’ultima novità per i clienti Amazon Prime, che in Italia beneficiano di spedizioni veloci, offerte esclusive e intrattenimento, incluso Prime Video, con un solo abbonamento al costo di €49,90/anno o €4,99/mese.