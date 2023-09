Gael García Bernal è CASSANDRO, da oggi su Prime Video

In CASSANDRO Saúl Armendáriz, un wrestler amatoriale gay di El Paso, diventa famoso a livello internazionale dopo aver creato il personaggio di Cassandro, il “Liberace della Lucha Libre”. In questo suo percorso, non mette sottosopra solo il mondo machista del wrestling, ma anche la sua vita. Basato su una storia vera, il film è diretto dal Premio Oscar Roger Ross Williams.



