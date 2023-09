Nuove foto inedite di Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente

Dopo aver incassato oltre tre miliardi di dollari in tutto il mondo, la Hunger Games Saga è pronta a tornare sul grande schermo con il nuovo e attesissimo capitolo Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente, dal 22 novembre al cinema con Notorious Pictures, che oggi ha diffuso via Cinefilos.it le nuove foto ufficiali!

I protagonisti sono l'attore emergente inglese Tom Blyth, Rachel Zegler di West Side Story e Hunter Schafer della serie Euphoria. Nei ruoli comprimari l’attrice Premio Oscar® e vincitrice di un Golden Globe, di un Emmy Award e di ben due Tony Award Viola Davis, la star de Il trono di spade e vincitore di un Golden Globe Peter Dinklage e Jason Schwartzman.

Alla regia ritroviamo Francis Lawrence, già dietro la macchina da presa di tre dei quattro Hunger Games originali. Il film è ambientato 64 anni prima della saga, un prequel ispirato all'omonimo romanzo di Suzanne Collins. Notorious Pictures e Radio Deeyay, media partner ufficiale, sono orgogliosi di presentare le nuove immagini di uno dei film più attesi dell’autunno!

In Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente anni prima di diventare il tirannico presidente di Panem, il diciottenne Coriolanus Snow è l'ultima speranza per il buon nome della sua casata in declino: un'orgogliosa famiglia caduta in disgrazia nel dopoguerra di Capitol City. Con l'avvicinarsi della decima edizione degli Hunger Games, il giovane Snow teme per la sua reputazione poiché nominato mentore di Lucy Grey Baird, la ragazza tributo del miserabile Distretto 12. Ma quando Lucy Grey magnetizza l'intera nazione di Panem cantando con aria di sfida alla cerimonia della mietitura, Snow comprende che potrebbe ribaltare la situazione a suo favore. Unendo i loro istinti per lo spettacolo e l'astuzia politica, Snow e Lucy mireranno alla sopravvivenza dando vita a una corsa contro il tempo che decreterà chi è l'usignolo e chi il serpente.