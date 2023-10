Rapito di Marco Bellocchio debutta in TV

Marco Bellocchio firma Rapito, drammatica pellicola che ricostruisce il caso internazionale di un bambino ebreo strappato alla sua famiglia per essere allevato da cattolico sotto la custodia di Papa Pio IX, in prima tv su Sky lunedì 16 ottobre alle 21.15 su Sky Cinema Uno (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Drama), in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.