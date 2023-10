Killers of the Flower Moon: una clip dal film con Leonardo DiCaprio

01 Distribution ha diffuso la prima clip di Killers of the Flower Moon , tratta dall'ultimo film drammatico epico di Martin Scorsese , con i vincitori dell'Oscar Leonardo DiCaprio e Robert De Niro . Nella clip possiamo vedere il personaggio di DiCaprio Ernest Burkhart alle prese con una trattativa al quanto delicata: il prezzo di un funnerale. Il film è tratto dall'omonimo libro best seller in Italia conosciuto con il titolo di Gli assassini della terra rossa di David Grann e racconta una storia vera, ambientata negli anni Venti del Novecento negli Stati Uniti.

All’inizio del XX secolo la scoperta del petrolio trasformò l’esistenza degli Osage che diventarono da un giorno all’altro immensamente ricchi. L’improvviso benessere di questi nativi americani attirò l’interesse dei bianchi che iniziarono a manipolare, estorcere e sottrarre con l’inganno i beni degli Osage fino a ricorrere all’omicidio. Tratto dall’acclamato, omonimo, best seller di David Grann, Killers of the Flower Moon è una storia d’amore e tradimento in un intrigo avvincente per la scoperta della verità.

Killers of the Flower Moon riunisce ancora una volta Martin Scorsese con i collaboratori di lunga data Leonardo DiCaprio e Robert De Niro. Insieme a loro ci sono l'attore premio Oscar Brendan Fraser, Jesse Plemons, Lily Gladstone, Tantoo Cardinal, Jason Isbell, Sturgill Simpson, Louis Cancelmi, William Belleau, Tatanka Means, Michael Abbott Jr., Pat Healy, Scott Shepherd e molti altri.