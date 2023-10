Napoleon: nuovo trailer del film con Joaquin Phoenix

Eagle Pictures e Sony Pictures hanno diffuso via Cinefilos.it un nuovo trailer di Napoleon il film diretto da Ridley Scott con protagonista il premio Oscar Joaquin Phoenix che interpreta l’imperatore francese Napoleone Bonaparte. Nel cast oltre a Joaquin Phoenix anche Vanessa Kirby (The Crown, Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One) nel ruolo di Giuseppina di Beauharnais, prima moglie di Bonaparte. Napoleon sarà nelle sale italiane dal 23 novembre distribuito da Eagle Pictures.