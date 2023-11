Presentate in esclusiva al Lucca Comics & Games 2023 le prime immagini di Elf Me

Prime Video ha conquistato il pubblico del Lucca Comics & Games 2023 con un panel dedicato al nuovo film di Natale Elf Me con Lillo Petrolo, in esclusiva su Prime Video dal 24 novembre in oltre 240 Paesi e territori nel mondo. Calorosa l’accoglienza di pubblico e fan nell’affollato Cinema Astra che ha ospitato l’incontro moderato da Riccardo Trombetta per presentare in esclusiva le prime immagini del film. Appassionati, fan e un esercito di elfi, arrivati hanno applaudito Lillo che ha raccontato come si è calato nei panni del bizzarro “elfo costruttore”, ripercorrendo atmosfere, aneddoti dal dietro le quinte e curiosità sugli effetti speciali. Tra gag e battute Lillo ha regalato risate e divertimento ad un pubblico entusiasta in un festoso clima tutto natalizio.