Ricomincio da me al cinema dal 7 Dicembre

Wanted Cinema annuncia l'arrivo in sala dal 7 dicembre della nuova commedia francese che vede protagonista Camille Cottin , Ricomincio da me . Diretta da Nathan Ambrosioni , l’amata attrice francese ( Call my agent!, House of Gucci, Assassinio a Venezia ) interpreta Antonia, detta Toni, una madre single di cinque figli ormai grandi che vuole rifarsi una vita.

Ricomincio da me affronta i temi della maternità e dell’adolescenza in modo completamente nuovo, raccontando la storia di una donna e il suo desiderio di seguire i suoi sogni, nonostante una famiglia complessa, non tradizionale, composta da cinque figli ormai cresciuti. Con un tono brillante, divertente e toccante al tempo stesso, il film affronta temi delicati e universali e indaga la figura di una donna poliedrica, come tutte, dalle mille anime, i mille desideri, sogni e contraddizioni, con sensibilità e autenticità. La straordinaria interpretazione di Camille Cottin rende unico e molto vivo il personaggio di Toni tra entusiasmo e introspezione, tra momenti di stanchezza e picchi di energia.

“Con Ricomincio da me volevo indagare una fase molto particolare della vita di una madre – dichiara il regista – nel quale tutto viene rimesso in discussione. In questo particolare caso, essere una single quasi sempre impegnata con cinque figli pieni di vita, costituisce una specifica condizione sociale”.

SINOSSI: Antonia, detta Toni, è una mamma single che ha cresciuto da sola i suoi cinque figli, lasciandosi alle spalle una promettente carriera musicale. A vent’anni, infatti, aveva inciso una hit di grande successo. In casa ha sempre molto da fare e solo raramente si concede una sera libera con gli amici. Finalmente i suoi ragazzi più grandi iniziano l’università e lei si chiede cosa farà quando lasceranno il nido? A quarantatré anni avrà ancora il tempo di riprendere in mano la sua vita? Intanto si iscrive a sua volta all’università.

I cinque figli della protagonista sono interpretati dai giovani attori Léa Lopez (Mathilde), Thomas Gioria (Marcus), Louise Labeque (Camille), Oscar Pauleau (Timothée) e Juliane Lepoureau(Olivia). Ricomincio da me sarà nelle sale italiane distribuito da Wanted Cinema dal 7 dicembre.