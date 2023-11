Come apprendiamo da Cinefilos.it arriva su Sky Cinema BABYLON , scintillante racconto del glamour e degli eccessi di Hollywood, lunedì 13 novembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand . Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K .

Candidato a tre premi Oscar, tra cui Miglior Colonna Sonora Originale, Miglior Scenografia e Migliori Costumi, e Vincitore del Golden Globe 2023 per la Miglior Colonna Sonora, BABYLON è diretto dal regista Premio Oscar Damien Chazelle e vede protagonisti il Premio Oscar Brad Pitt e la candidata al Golden Globe Margot Robbie. Con loro anche Diego Calva, Jean Smart, Jovan Adepo e Li Jun Li.

BABYLON è una produzione Marc Platt/Wild Chickens/Organism Pictures. Il film è prodotto da Marc Platt, p.g.a., Matthew Plouffe, p.g.a., Olivia Hamilton, p.g.a.; i produttori esecutivi sono Michael Beugg, Tobey Maguire, Wyck Godfrey, Helen Estabrook, Adam Siegel, Jason Cloth e Dave Caplan.

La trama del film

BABYLON segue un ambizioso cast di personaggi - la superstar del cinema muto (Brad Pitt), la giovane starlette (Margot Robbie), il dirigente di produzione (Diego Calva), il talentuoso musicista (Jovan Adepo) e l'affascinante performer di successo (Li Jun Li) - che si sforzano di rimanere in cima alla scena della Hollywood degli anni '20 e di mantenere la loro rilevanza in un momento in cui l'industria cinematografica sta cambiando, durante il passaggio dal muto al sonoro.

Lunedì 13 novembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K per i clienti Sky Q o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e con servizio opzione Sky HD/Sky Ultra HD attivo.