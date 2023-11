Viola Davis nella clip [Esclusiva] di Hunger Games - La Ballata dell'usignolo e del serpente

In collaborazione con Cinefilos.it vi svegliamo una clip in esclusiva di Hunger Games - La Ballata dell'usignolo e del serpente , l'attesissimo prequel di Hunger Games , la saga basata sul fenomelo letterario di Suzanne Collins. Nella clip l'attrice premio Oscar, Viola Davis la Dottoressa Volumnia Gaul. Il film debutterà al cinema il 15 novembre grazie a Notorius Pictures.

La saga di successo di Hunger Games ha entusiasmato e catturato l'immaginazione del pubblico di tutto il mondo per oltre 15 anni. La sua storia avvincente e i suoi accattivanti protagonisti si rivolgono a tutte le fasce d’età e hanno trasformato la serie di film in un fenomeno globale. Il franchise ha incassato 1,45 miliardi di dollari a livello nazionale e si sta avvicinando a un box office globale di 3 miliardi di dollari.

Naturalmente, tutto ha origine dal fenomeno editoriale - con oltre cento milioni di copie vendute - della trilogia di Hunger Games di Suzanne Collins. Il pubblico potrà finalmente vedere adesso come è nato questo mondo, attraverso la storia delle origini di Coriolanus Snow. Tutto ciò che si conosce ed è molto amato di Hunger Games ha inizio con La ballata dell’usignolo e del serpente. All'interno di una trama molto più ampia, il film esplora la dualità – quella dell’usignolo e del serpente – che tutti noi abbiamo dentro. Siamo luce e buio, bene e male, gioia e dolore: una fusione di piume e squame. Ogni decisione che prendiamo ci spinge lungo un percorso che rivela il nostro vero io. In uscita nelle sale il 15 novembre 2023,

Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente è il quinto capitolo del franchise. È diretto da Francis Lawrence, che torna e amplia questo incredibile mondo dopo aver diretto Hunger Games - La ragazza di fuoco e Hunger Games – Il canto della rivolta, Parte 1 e 2. Il film è supervisionato dalla produttrice del franchise Nina Jacobson di Color Force, insieme a Brad Simpson. Questo capitolo mette insieme un cast del tutto nuovo, che comprende Tom Blyth, la vincitrice del Golden Globe® Rachel Zegler (2022, Miglior Attrice – Film/Musical/Commedia, West Side Story), il vincitore di quattro Emmy® Peter Dinklage (Il Trono di Spade), Hunter Schafer (Euphoria), Josh Andrés Rivera (West Side Story), Jason Schwartzman (Rushmore) e il Premio Oscar® Viola Davis (2016, Miglior attrice non protagonista per Barriere).

La trama di Hunger Games - La Ballata dell'usignolo e del serpente,

Anni prima di diventare il tirannico presidente di Panem, il diciottenne Coriolanus Snow è l'ultima speranza per il buon nome della sua casata in declino: un'orgogliosa famiglia caduta in disgrazia nel dopoguerra di Capitol City. Con l'avvicinarsi della decima edizione degli Hunger Games, il giovane Snow teme per la sua reputazione poiché nominato mentore di Lucy Grey Baird, la ragazza tributo del miserabile Distretto 12. Ma quando Lucy Grey magnetizza l'intera nazione di Panem cantando con aria di sfida alla cerimonia della mietitura, Snow comprende che potrebbe ribaltare la situazione a suo favore. Unendo i loro istinti per lo spettacolo e l'astuzia politica, Snow e Lucy mireranno alla sopravvivenza dando vita a una corsa contro il tempo che decreterà chi è l'usignolo e chi il serpente.