Arriva in home video Oppenheimer di Christopher Nolan

Come apprendiamo da Cinefilos.it arriva l'imperdibile capolavoro cinematografico sull'uomo e sul momento che ha cambiato il mondo per sempre. Mentre continua la sua corsa al botteghino globale, Oppenheimer sarà disponibile giusto in tempo per le vacanze in 4K Ultra HD, Blu-ray, e in Download Digitale dal 21 dicembre 2023, distribuito da Universal Pictures Home Entertainment.

Immergiti più a fondo nell'impareggiabile produzione cinematografica di Oppenheimer con un'ampia raccolta di contenuti speciali, tra cui il debutto globale de "La storia del nostro tempo: la realizzazione di Oppenheimer". Questo coinvolgente video di oltre 70 minuti mostra esclusivi filmati dietro le quinte e ampie interviste con Nolan e i suoi collaboratori creativi, offrendo un accesso esclusivo al processo, alle performance, agli effetti, alla musica e all'arte hanno permesso la realizzazione di questo straordinario film.



Tra i contenuti aggiuntivi sono inclusi il documentario di NBC News, "To End All War: Oppenheimer and the Atomic Bomb", nonché il "Trinity Anniversary Panel Discussion" con un panel moderato dal giornalista vincitore dell'Emmy® Chuck Todd, con Christopher Nolan, il vincitore del premio Nobel, il dottor Kip Throne; il fisico di fama mondiale Dott. Carlo Rovelli; il dottor Thom Mason, direttore del Laboratorio Nazionale di Los Alamos; e Kai Bird, il coautore vincitore del Premio Pulitzer di American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, su cui è basato il film.

Guarda la visione cinematografica di Christopher Nolan prendere vita in 4K Ultra HD con immagini vibranti, immagini quattro volte più nitide dell'HD, la brillantezza dei colori dell'High Dynamic Range (HDR) e l'audio multicanale che offre un suono avvolgente. Inoltre, i dischi 4K Ultra HD e Blu-ray sono progettati esclusivamente per includere proporzioni miste di 2,20 e 1,78 che consentono agli spettatori di sperimentare il cambiamento delle proporzioni come visto in luoghi cinematografici selezionati, per la massima visione a casa.

Scritto per lo schermo e diretto da Christopher Nolan, Oppenheimer, catapulta il pubblico nella mente del fisico J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy), il cui lavoro fondamentale come direttore del Progetto Manhattan nel laboratorio di Los Alamos contribuì alla creazione della prima bomba atomica. Evento cinematografico senza precedenti, Oppenheimer vanta un cast stellare che include Emily Blunt, il vincitore del premio Oscar Matt Damon, il candidato al premio Oscar Robert Downey Jr., la candidata al premio Oscar Florence Pugh, Josh Hartnett e i vincitori del premio Oscar Casey Affleck, Rami Malek e Kenneth Branagh.