Apple annuncia il nuovo documentario Girls State

Apple Original Films ha annunciato "Girls State", il nuovo documentario diretto e prodotto dai pluripremiati registi Jesse Moss e Amanda McBaine ("Boys State", "The Mission") e da Concordia Studio del premio Oscar Davis Guggenheim. Dopo che il documentario "Boys State" - celebrato da pubblico e critica e vincitore di un Emmy, anch'esso prodotto da Moss, McBaine e Concordia - è stato presentato in anteprima al Sundance nel 2020, è sorta l'inevitabile domanda: e il Girls State?



Il documentario segue 500 ragazze adolescenti provenienti da tutto il Missouri che si riuniscono per un'immersione di una settimana in un elaborato laboratorio di democrazia, dove costruiscono un governo sin dalle fondamenta, fanno campagna elettorale e formano una Corte Suprema per valutare le questioni più divisive del giorno. In "Girls State" il Paese si trova impantanato in una crisi democratica più profonda, con un discorso sui diritti civili sempre più urgente e una politica elettorale sempre più fragile, schiacciato da una polarizzazione politica ancora più estrema. Mentre le questioni razziali e di uguaglianza di genere in una democrazia rappresentativa raggiungono il culmine, queste giovani protagoniste affrontano i complicati percorsi che le donne devono intraprendere per costruire il proprio potere politico. Seguendo un punto di vista nettamente femminile e caratterizzato da un'insicurezza adolescenziale, un umorismo pungente e un desiderio di vera amicizia, le giovani leader di "Girls State" conquistano cuori e menti, non solo le elezioni.



«In questi tempi turbolenti, siamo stati ispirati e commossi dalle giovani donne che abbiamo incontrato al Missouri Girls State e dalle storie che sono emerse nel corso di una settimana ricca di eventi. "Girls State" è molto simile a un 'fratello', singolare e sorprendente, di "Boys State" cui è legato dall'affinità nel suo ritratto preveggente dei giovani che diventano maggiorenni in questo momento politico», hanno dichiarato Jesse Moss e Amanda McBaine. "Girls State" è una presentazione di Concordia Studio da una produzione di Mile End Films.



Dopo il suo debutto al Sundance, l'innovativo documentario "Boys State" è stato accolto con calore dalla critica, ottenendo riconoscimenti importanti come il Primetime Emmy Award per l'Outstanding Documentary or Nonfiction Special; due premi Critics Choice Documentary Award, tra cui quello per il miglior documentario politico; il Sundance Film Festival Grand Jury Prize; il SXSW Film Festival Louis Black/Lone Star Award; una nomination al DGA Award e molti altri.