Il ragazzo e l'airone, perché il film di Miyazaki ha conquistato l'Italia

E c’è anche chi si stupisce. Ma i fan di Miyazaki gongolano e si contano. Sono tanti, tantissimi. E parecchio motivati. È per questo che Il ragazzo e l’airone , l’ultimo film del maestro giapponese dell’animazione, ha sbancato i botteghini italiani in questo inizio anno. Non c’è commedia che tenga.

L'animazione adulta (e non solo)

Il ragazzo e l’airone è, per tanti versi un classico film di Miyazaki. Ti fa entrare lentamente in un mondo, ti prende per mano quando ti senti spaesato e poi si avvinghia a te senza che te ne rendi conto e ti trascina dove vuole lui. In questo caso in una sorta di trip tra lo psichedelico e il dantesco. Le invenzioni visuali, una volta che il viaggio è iniziato, si susseguono a un ritmo che non dà tregua a quella espressione di stupore meravigliosamente bambinesco che si dipinge sui volti degli spettatori.

Eppure quell’inizio così traumatico, con quelle meravigliose animazioni in cui ogni immagine è un piccolo quadro, fa capire che questo è un Miyazaki maturo, dolente, che non ha paura di esporre la propria sofferenza. Non perde, però, quel soffio potente di speranza, che può nascere anche da uno spiffero, ad una condizione: che ci sia equilibrio.

Testamento sì o no

Molti hanno definito questo film un testamento, una abdicazione in favore degli eredi. Ma la verità è che la poetica, l’estetica e l’incredibile unicità di Miyazaki fanno di lui più che un re, una sorta di divinità inarrivabile. E le divinità possono ritirarsi, non farsi vedere, ma non possono morire.