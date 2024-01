I pluripremiato videogioco italiano Martha Is Dead diventerà un film

Come apprendiamo da Gamesplus.it , lo studio italiano di videogiochi LKA , l'editore britannico Wired Productions e la casa di produzione cinematografica svedese Studios Extraordinaires hanno annunciato una partnership esclusiva per l'adattamento cinematografico del videogioco " Martha Is Dead ".

Ambientato nel paesaggio pittoresco ma devastato dalla guerra della Toscana del 1944, "Martha Is Dead" intreccia una narrazione inquietante sullo sfondo della Seconda Guerra Mondiale. I giocatori si calano nei panni di Giulia, una giovane donna intrappolata in un agghiacciante mistero dopo la morte della sorella gemella Martha.

L'adattamento sarà curato da Studios Extraordinaires, una società creativa di André Hedetoft e Andreas Troedsson specializzata nella realizzazione di film d'azione, horror e di fantascienza di alto livello a partire da storie originali e giochi straordinari.

Attualmente in fase di sviluppo, l'adattamento cinematografico di "Martha Is Dead" è stato realizzato in stretta collaborazione con Luca Dalcò, fondatore e direttore di LKA, nonché creatore di Martha Is Dead. André Hedetoft e Andreas Troedsson sono impegnati nel lungometraggio come co-registi. Oltre alla regia, André apporta ulteriori competenze in qualità di sceneggiatore della sceneggiatura, mentre Andreas Troedsson assume anche il ruolo di direttore della fotografia, garantendo un adattamento visivamente straordinario e meticolosamente realizzato.