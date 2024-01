Oscar 2024: Garrone vola a Los Angeles

Già ai premi della stampa estera, il film di Garrone ha ceduto il passo al bellissimo francese Anatomia di una caduta, di Justine Tiret, e questa volta i concorrenti sono altrettanto agguerriti. Perfect Days, The Teachers' Lounge, La società della Neve e La Zona di Interesse sono gli altri nominati di categoria, con quest'ultimo di Jonathan Glazer che è il frontrunner per la vittoria, comparendo anche in molte altre categorie, tra cui quella più prestigiosa: Miglior Film.

Ad appena due anni di distanza dall'ultima nomination italiana in questa categoria in cui siamo trai primi al mondo (Sorrentino è stato nominato per E' stata la mano di Dio nel 2022), l'Italia torna quindi da protagonista sul red carpet degli Oscar e Io Capitano incrocerà il proprio cammino con quello dei tanti film candidati quest'anno. Trai più nominati, c'è Oppenheimer che primeggia con 13 nomination, mentre segue Barbie, con 8 menzioni. Trai titoli più nominati anche Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese. Su Cinefilos.it tutte le nomination.

La cerimonia degli Oscar 2024 si terrà domenica 10 marzo alle 16:00. PT al Dolby Theatre dell'Ovation Hollywood di Los Angeles. Jimmy Kimmel torna come presentatore per il secondo anno consecutivo e per la quarta volta complessiva.