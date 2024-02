Arriva in home video Wonka

Cinefilos.it annuncia l'arrivo in home video di Wonka , il film campione d’incassi diretto da Paul King con protagonista Timothèe Chalamet nel ruolo dell'amato Willy Wonka, che debutterà giovedì 29 febbraio in Home Video per Warner Bros. Home Entertainment.

Il film sarà disponibile nelle versioni DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD e in due speciali edizioni Steelbook. Basato sullo straordinario protagonista de La Fabbrica di Cioccolato, il romanzo per bambini più iconico dell’autore Roald Dahl nonché uno dei libri per bambini più venduti di tutti i tempi, Wonka racconta la meravigliosa storia di come il più grande inventore, mago e cioccolataio del mondo sia diventato l'amato Willy Wonka che conosciamo oggi.

Dal dietro le quinte del magico mondo di Wonka e le sue fantastiche musiche alla realizzazione degli autentici, unici e spettacolari cioccolatini del film fino ad uno speciale sulla visione del regista Paul King: sono numerosi i contenuti speciali che renderanno imperdibili le versioni Blu-ray e 4K Ultra HD della pellicola.

Scritto e diretto da Paul King, sceneggiatore e regista dei film di "Paddington", prodotto da David Heyman, produttore di "Harry Potter", "Gravity", "Animali fantastici" e "Paddington", e da Alexandra Derbyshire (i film di "Paddington", "Jurassic World: Dominion") e Luke Kelly ("Le Streghe"), arriva un mix inebriante di magia e musica, caos ed emozione, il tutto raccontato con cuore e umorismo favolosi. Con Timothée Chalamet nel ruolo del protagonista, questo spettacolo cinematografico irresistibilmente vivido ed originale farà conoscere al pubblico un giovane Willy Wonka pieno di idee e determinato a cambiare il mondo un boccone delizioso alla volta, dimostrando che le cose migliori della vita iniziano con un sogno, e che se si è abbastanza fortunati da incontrare Willy Wonka, tutto è possibile.