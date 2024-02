Drive-Away Dolls dal 7 marzo al cinema

Arriverà nelle sale italiane dal 7 marzo , distribuita da Universal Pictures International Italy (che ha recentemente diffuso il trailer ) e esclusivamente in edizione originale sottotitolata, Drive-Away Dolls, l’originale commedia on the road prodotta da Working Title e diretta da Ethan Coen, che l’ha anche scritta e prodotta insieme alla moglie Tricia Cooke e che debutta qui da solista per il suo primo film di finzione senza il fratello Joel.

Drive-Away Dolls è un’avventura in stile Thelma & Louise, ricca di suspense e scandalosamente divertente, con personaggi bizzarri che ricordano lo stile dei fratelli Coen ma con nuovi tratti distintivi grazie all’apporto di Tricia Cooke. Protagoniste sono Margaret Qualley - attrice tra le più talentuose della nuova generazione, figlia d’arte e vista recentemente in Povere Creature e Sanctuary - qui nel ruolo di Jamie, uno sfrenato spirito libero che si dispera per l'ennesima rottura con una ragazza, e la rising star australiana Geraldine Viswanathan – recentemente aggiuntasi al cast di Thunderbolts della Marvel – che interpreta la sua timida amica Marian con un disperato bisogno di lasciarsi andare. In cerca di un nuovo inizio, le due intraprendono un viaggio improvvisato a Tallahassee in Florida, ma le cose precipiteranno rapidamente quando incrociano un gruppo di inetti criminali durante il tragitto.

Completano il cast Beanie Feldstein, Colman Domingo, Bill Camp, Pedro Pascal e Matt Damon protagonisti di due memorabili cameo.

Per la prima volta Universal Pictures International Italy distribuirà il titolo al cinema in Italia esclusivamente in versione originale sottotitolata per offrire una visione ancora più “autentica” del film.

La trama

Jamie è uno sfrenato spirito libero che si dispera per l'ennesima rottura con una fidanzata, mentre la sua timida amica Marian ha un disperato bisogno di lasciarsi andare. In cerca di un nuovo inizio, le due si avventurano in un viaggio improvvisato verso Tallahassee in Florida, ma le cose precipitano rapidamente quando incrociano un gruppo di inetti criminali durante il tragitto.