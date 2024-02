Debutta al cinema il nuovo film Madame Web

Da oggi al cinema il nuovo film Sony Pictures Madame Web, basato su un personaggio del mondo dei fumetti Marvel creato da Dennis O'Neil e John Romita Jr. Diretto da S. J. Clarkson (Orange Is the New Black, Jessica Jones, Anatomy of a Scandal) il film è interpretato da Dakota Johnson, nel ruolo di protagonista, insieme a Sydney Sweeney, Celeste O’Connor, Isabela Merced, Tahar Rahim, Mike Epps, Emma Roberts e Adam Scott. Madame Web sarà nelle sale italiane da domani, mercoledì 14 febbraio, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures.