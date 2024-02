Madame Web: arriva al cinema il film SONY

Arriva da oggi al cinema il nuovo film Sony Pictures Madame Web , basato su un personaggio del mondo dei fumetti Marvel creato da Dennis O'Neil e John Romita Jr. Diretto da S. J. Clarkson (Orange Is the New Black, Jessica Jones, Anatomy of a Scandal) il film è interpretato da Dakota Johnson , nel ruolo di protagonista, insieme a Sydney Sweeney , Celeste O’Connor, Isabela Merced, Tahar Rahim, Mike Epps, Emma Roberts e Adam Scott .

Il film racconta di Cassandra Webb, interpretata con energia e un certo grado di credibilità da Dakota Johnson, che si ritrova a scoprire di avere delle doti premonitorie che non sa controllare. Questo dono la porta sulla strada di tre adolescenti, che lei vede morire per mano di uno sconosciuto e che prontamente salva, non senza le proteste delle ignare ragazze. Le quattro intraprenderanno un’avventura insieme, diventando una piccola famiglia, non prima di scoprire che lo sconosciuto omicida viene direttamente dal passato di Cassandra.

Come si apprende dalla recensione di Madame Web su Cinefilos.it, il film si confronta con delle aspettative molto basse, per questo potrebbe non deludere troppo i fan. Il risultato è infatti modesto e forse l'unico trailer uscito potrebbe essere considerato pubblicità ingannevole. La storia infatti prende una piega completamente insolita rispetto a tutti gli altri film di supereroi visti fino a questo momento, scelta coraggiosa ma anche rischiosa, dato che lo spettatore di cinecomic è tendenzialmente tradizionalista e vuole essere rassicurato con archi narrativi confortanti.

Se pure il film si chiude con una serie di possibilità per il futuro, porte aperte e storie da raccontafre, sarà soltanto il box office a dire se e quando rivedremo Madame Web al cinema.