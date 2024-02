Una pallottola spuntata: finalmente il remake ha una data

Come apprendiamo da Cinefilos.it, il remake di Una Pallottola Spuntata ha finalmente una data d'uscita. La serie parodistica diventata un cult con Leslie Nielsen nei panni dell'ufficiale di polizia di buon cuore ma ottuso Frank Drebin, racconta le sue avventure che lo vedono difendere la famiglia reale, prevenire bombardamenti nucleari e sfuggire a un assassinio. Annunciato nel 2009 e dopo aver intrapreso molte incarnazioni, il film attualmente pianificato avrà come protagonista Liam Neeson nei panni di Frank Drebin Jr., con Seth MacFarlane come produttore.