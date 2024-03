Prima foto del nuovo film Disney, TRON: Ares

TRON: Ares è il seguito del film Disney del 1982 TRON e del sequel del 2010 TRON: Legacy.

TRON: Ares è diretto da Joachim Rønning, che dichiara “Sono entusiasta di far parte del franchise di TRON e di dar vita a questo nuovo film per i fan di tutto il mondo. TRON: Ares si basa su un'eredità di design, tecnologia e narrazione all'avanguardia. Ora più che mai, sembra il momento giusto per tornare nella Rete”.