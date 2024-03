Dakota Johnson commenta onestamente l'insuccesso di Madame Web

Dakota Johnson , protagonista di Madame Web , ha candidamente ammesso che le recensioni negative e le critiche aspre al suo film erano giustificate visto che il film non è stato fatto bene, anzi, è stato "fatto a pezzi" da comitati che hanno cercato di fare a tavoli dell'arte. "E questo non viene mai bene", ha spiegato l'attrice a Bustle (via Cinefilos.it ).

"È stata sicuramente un'esperienza per me realizzare quel film. Non avevo mai fatto niente del genere prima. Probabilmente non farò mai più niente del genere perché non ho senso in quel mondo. E adesso lo so. Ma a volte in questo settore, firmi per qualcosa, e pensi sia un determinato tipo di progetto e poi, mentre lo realizzi, diventa una cosa completamente diversa, e dici: "Aspetta, cosa?" è stata una vera esperienza di apprendimento, e ovviamente non è bello far parte di qualcosa che è stato ridotto a brandelli, ma non posso dire di non capire."

L'attrice ha poi spiegato più nel dettaglio: "Le decisioni vengono prese da comitati [nei grandi film], e l'arte non funziona bene quando viene decisa da comitati". La posizione di Johnson sull'argomento è che il pubblico è abbastanza intelligente da rendersi conto quando gli viene venduto qualcosa che non corrisponde alla promozione e che i dirigenti non credono che il pubblico se ne accorga. Ciò si collega in modo interessante al marketing di Madame Web che ha anticipato le quattro eroine simili a Spider-Man solo per vederle brevemente nel film.